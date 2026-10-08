Трамп роздає американцям мільярди доларів напередодні виборів у США

Президент США Дональд Трамп анонсував низку прямих виплат мільйонам американців за кілька тижнів до проміжних виборів 3 листопада, які визначать, чи збережуть республіканці контроль над Конгресом. Загальна сума обіцяних виплат становить $2,35 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Так, 2 жовтня Трамп заявив, що уряд виділить виплати в розмірі $90 для 20,8 мільйона людей, зареєстрованих у програмі Medicare Part B — частині урядової програми медичного страхування для людей похилого віку. Ці одноразові виплати допоможуть компенсувати зростання витрат на охорону здоров’я. Гроші планують взяти з фонду, призначеного для вдосконалення програми.

Адміністрація Трампа також пообіцяла виплати у розмірі $500 для 950 тисяч людей, які купують медичне страхування через державний портал healthcare.gov. У багатьох із цих людей страхові внески різко зросли після того, як Конгрес, контрольований республіканцями, не продовжив програму субсидій, термін дії якої завершився наприкінці 2025 року.

Білий дім заявляє, що ці виплати є відшкодуванням за “надмірні збори”, встановлені за часів колишнього президента-демократа Джо Байдена.

Як і виплати за програмою Medicare, ці гроші не отримають усі 19 мільйонів громадян, які користуються програмою Obamacare: люди, які отримують субсидійоване страхування, та жителі 20 штатів, які мають власні платформи для придбання медичного страхування, не отримають права на обіцяні виплати.

Крім того, Трамп обіцяє людям податкові пільги для людей, старших за 65 років політично впливовій групі, яка активно голосує на проміжних виборах.

Згідно з аналізом урядових даних, проведеним Reuters, близько 71% тих, хто має право на виплати, проживають у штатах, де очікується напружена боротьба на виборах до Сенату США або за посаду губернатора.

Раніше Трамп пообіцяв кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія виграє вибори та здобуде більшість в Сенаті й Палаті представників.