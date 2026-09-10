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Трамп обіцяє кожному американцю по $5 тисяч, якщо республіканці переможуть на виборах

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент США Дональд Трамп пообіцяв кожному повнолітньому американцю по 5 тисяч доларів, якщо Республіканська партія виграє вибори та здобуде більшість  в Сенаті й Палаті представників.

Як пише Dilo, про це очільник Білого дому сказав під час виступу, передає Guardian.

"Якщо республіканці збережуть Палату представників і Сенат США… я виплачу кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів Америки дивіденди в розмірі 5 тис. доларів", — сказав Трамп.

При цьому президент США не уточнив, звідки візьме гроші на виплати, але додав, що це буде можливо "завдяки нашому неймовірному економічному успіху".

Трамп зауважив, що це "буде схоже на те, як успішні компанії виплачують дивіденди інвесторам".

Раніше Трамп обіцяв, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але гроші не отримають "люди з високим доходом".

Рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня

Наразі рейтинг схвалення  Дональда Трампа опустився до найнижчого показника за весь час його президентства, пише Financial Times.

Підтримка президента серед виборців-республіканців знизилась і становить 72%. Це найнижчий показник із травня.

Водночас за менш ніж два місяці до листопадових проміжних виборів до Конгресу роботу Трампа схвалюють лише 33% зареєстрованих виборців.

Майже дві третини опитаних вважають, що економіка рухається в неправильному напрямку, а 57% заявили про погіршення свого фінансового становища за президентства Трампа.

Як зазначає видання, на ситуацію впливає війна в Ірані, через яку за останні шість місяців зросла вартість запозичень та цін на пальне. Зокрема, ціна на дизель у США досягла історичного максимуму — $5,85 за галон.

Крім того, 56% виборців не схвалюють рішення Трампа запровадити 50-відсоткові мита на канадські товари.

Автор:
Світлана Манько

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