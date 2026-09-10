Трамп обещает каждому американцу по $5 тысяч, если республиканцы победят на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов, если Республиканская партия выиграет выборы и получит большинство в Сенате и Палате представителей.

Как пишет Dilo, об этом глава Белого дома сказал во время выступления, передает Guardian.

"Если республиканцы сохранят Палату представителей и Сенат США… я выплачу каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки дивиденды в размере 5 тыс. долларов", - сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, откуда возьмет деньги на выплаты, но добавил, что это будет возможно "благодаря нашему невероятному экономическому успеху".

Трамп отметил, что это "будет сродни тому, как успешные компании выплачивают дивиденды инвесторам".

Ранее Трамп обещал, что каждый американец получит 2 тысячи долларов из доходов от введенных пошлин. Но деньги не получат "люди с высоким доходом".

Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Пока рейтинг одобрения Дональда Трампа опустился до самого низкого показателя за все время его президентства . Financial Times.

Поддержка президента среди избирателей-республиканцев снизилась и составляет 72%. Это самый низкий показатель с мая.

В то же время за менее чем два месяца до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс работу Трампа одобряют только 33% зарегистрированных избирателей.

Около двух третей опрошенных считают, что экономика движется в неправильном направлении, а 57% заявили об ухудшении своего финансового положения при президентстве Трампа.

Как отмечает издание, на ситуацию влияет война в Иране, из-за которой за последние шесть месяцев выросла стоимость заимствований и цен на топливо. В частности, цена на дизель в США достигла исторического максимума – $5,85 за галлон.

Кроме того, 56% избирателей не одобряют решение Трампа ввести 50-процентные пошлины на канадские товары .