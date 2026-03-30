Трамп разрешил России доставить Кубе почти миллион баррелей нефти

Администрация Дональда Трампа намерена предоставить разрешение российскому танкеру на разгрузку нефти в порту Кубы. Целью этого шага является преодоление возникшего на острове острого дефицита энергоресурсов после того, как США запретили поставки коммунистическому режиму.

По словам источников, знакомых с ситуацией, партия сырой нефти будет доставлена ​​в ближайшие дни,

Детали рейса и груза танкера

Судно "Анатолий Колодкин" перевозит около 730 000 баррелей сырой нефти. На воскресенье корабль находился в водах Гаити и направлялся в западный кубинский порт Матансас.

Ожидается, что этого объема топлива хватит для работы кубинских теплоэлектростанций ориентировочно в неделю, поскольку ежедневная потребность страны составляет около 100 000 баррелей, тогда как собственное производство покрывает всего две пятых от требуемого объема.

Позиция Трампа

Президент Дональд Трамп лично подтвердил присутствие танкера во время общения с журналистами на пути в Вашингтон.

Он отметил, что не возражает против этой поставки, поскольку людям на острове нужны ресурсы для выживания, в частности, для охлаждения и отопления.

Несмотря на жесткую риторику относительно кубинского руководства, которое он называет коррумпированным, Трамп отметил важность обеспечения базовых потребностей населения в условиях энергетического коллапса.

В последние недели Куба страдает от массовых отключений электроэнергии, что негативно повлияло на работу больниц, водоснабжение и распределение продуктов.

На фоне кризиса кубинская сторона пошла на определенные шаги навстречу США, в частности, разрешив доставку топлива для американского посольства, хотя ранее публично отрицала такую возможность из-за условий полной блокады.

