AI Лідери AI Лідери
Чотири роки
великої війни
Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026
20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ платників

податків 2025
Історії успіху

з Ощадом
Найкращі 
роботодавці 2025
Власна 

справа
Інвестиції 

в освіту
Навчання

для життя
ТОП 50 

СЕО
Вільна 

енергія
Smart 

Money

Трамп дозволив Росії доставити Кубі майже мільйон барелів нафти

Танкер із 730 тисячами барелів нафти прибуде до Куби найближчими днями / Depositphotos

Адміністрація Дональда Трампа має намір надати дозвіл російському танкеру на розвантаження нафти в порту Куби. Метою цього кроку є подолання гострого дефіциту енергоресурсів, що виник на острові після того, як США заборонили поставки комуністичному режиму.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, партія сирої нафти буде доставлена ​​найближчими днями,

Деталі рейсу та вантажу танкера

Судно "Анатолій Колодкін" перевозить приблизно 730 000 барелів сирої нафти. Станом на неділю корабель перебував у водах Гаїті та прямував до західного кубинського порту Матансас.

Очікується, що цього обсягу палива вистачить для роботи кубинських теплоелектростанцій орієнтовно на тиждень, оскільки щоденна потреба країни становить близько 100 000 барелів, тоді як власне виробництво покриває лише дві п'ятих від необхідного обсягу.

Позиція Трампа 

Президент Дональд Трамп особисто підтвердив присутність танкера під час спілкування з журналістами по дорозі до Вашингтона.

Він зазначив, що не заперечує проти цієї поставки, оскільки людям на острові потрібні ресурси для виживання, зокрема для охолодження та опалення.

Попри жорстку риторику щодо кубинського керівництва, яке він називає корумпованим, Трамп наголосив на важливості забезпечення базових потреб населення в умовах енергетичного колапсу.

Останніми тижнями Куба потерпає від масових відключень електроенергії, що негативно вплинуло на роботу лікарень, водопостачання та розподіл продуктів.

На тлі кризи кубинська сторона пішла на певні кроки назустріч США, зокрема дозволивши доставку палива для американського посольства, хоча раніше публічно заперечувала таку можливість через умови повної блокади.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.

Тетяна Бесараб