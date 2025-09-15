Запланована подія 2

Трамп впервые признал, что Россия является агрессором в войне в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин / Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является агрессором в войне против Украины. Это стало одной из самых жестких его оценок в адрес Москвы за время его президентства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает   Политико.

Комментируя потери украинских и российских войск, Трамп заявил, что количество погибших российских военнослужащих больше, поскольку именно Россия является агрессором.

"На этой неделе погибли 8000 солдат из обеих стран. Из России немного больше, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", - подчеркнул глава Белого дома.

Politico отмечает, что это заявление контрастирует с предыдущей позицией Трампа, ранее избегавшего прямого осуждения РФ за ее вторжение в Украину.

Администрация Белого дома в феврале вместе с Россией и Северной Кореей отказалась поддержать резолюцию ООН, осуждающую вторжение РФ. США также выступили против заявления G7, где Россия была прямо названа агрессором.

Заявления из Белого дома

Ранее министр финансов США Скотт Бессент утвердительно ответил на вопрос, считает ли российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден назвал Путина военным преступником из-за неспровоцированного вторжения в Украину. Это было первое такое заявление из уст американского лидера со времен начала российского вторжения в Украину.

Дональд Трамп называл нападение на Украину ошибкой Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может повредить переговорам с Россией.

Автор:
Светлана Манько