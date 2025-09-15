Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп вперше визнав, що Росія є агресором у війні в Україні

Дональд Трамп та Володимир Путін
Дональд Трамп та Володимир Путін / Білий дім

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Це стало однією з найжорсткіших його оцінок на адресу Москви за час його президентства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Коментуючи втрати українських і російських військ, Трамп заявив, що кількість загиблих російських військовослужбовців є більшою, оскільки саме Росія є агресором.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - підкреслив очільник Білого дому.

Politico наголошує, що ця заява контрастує з попередньою позицією Трампа, який раніше уникав прямого засудження РФ за її вторгнення в Україну.

Адміністрація Білого дому у лютому разом із Росією та Північною Кореєю відмовилася підтримати резолюцію ООН, яка засуджувала вторгнення РФ. США також виступили проти заяви G7, де Росію було прямо названо агресором.

Попередні заяви з Білого дому

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент ствердно відповів на запитання, чи вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

У 2022 році тодішній президент США Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем через неспровоковане вторгнення в Україну. Це була перша така заява з вуст американського лідера з часів початку російського вторгнення в Україну.

Натомість Дональд Трамп називав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Автор:
Світлана Манько