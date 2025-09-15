Трамп вперше визнав, що Росія є агресором у війні в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Це стало однією з найжорсткіших його оцінок на адресу Москви за час його президентства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Politico.

Коментуючи втрати українських і російських військ, Трамп заявив, що кількість загиблих російських військовослужбовців є більшою, оскільки саме Росія є агресором.

"Цього тижня загинуло 8000 солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше", - підкреслив очільник Білого дому.

Politico наголошує, що ця заява контрастує з попередньою позицією Трампа, який раніше уникав прямого засудження РФ за її вторгнення в Україну.

Адміністрація Білого дому у лютому разом із Росією та Північною Кореєю відмовилася підтримати резолюцію ООН, яка засуджувала вторгнення РФ. США також виступили проти заяви G7, де Росію було прямо названо агресором.

Попередні заяви з Білого дому

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент ствердно відповів на запитання, чи вважає російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

У 2022 році тодішній президент США Джо Байден назвав Путіна воєнним злочинцем через неспровоковане вторгнення в Україну. Це була перша така заява з вуст американського лідера з часів початку російського вторгнення в Україну.

Натомість Дональд Трамп називав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.