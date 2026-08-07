Трамп ввел 15% пошлину на китайское сырье для чипов и солнечных панелей

Белый дом ввел ряд граничных ценовых значений и тариф в 15% на продукцию из поликремния. Это сырье является основой для производства полупроводников и солнечных панелей и доминирует на рынке благодаря китайским поставщикам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп подписал соответствующую прокламацию согласно Закону о расширении торговли.

Главная цель решения состоит в поддержке собственных цепей поставок микросхем и солнечной энергетики для обеспечения конкурентоспособности США в борьбе с Пекином в области искусственного интеллекта и энергетики.

Утвержденный план поможет гарантировать коммерческую жизнеспособность внутреннего производства сверхчистого кремния, находящегося в начале технологической цепи.

Реакция национальных производителей

Американские солнечные заводы годами обвиняли китайских конкурентов в демпинге, получении государственных субсидий и обходе тарифов через другие страны. В США действуют только два предприятия по выпуску поликремния: завод Hemlock Semiconductor в Мичигане и фабрика компании Wacker Chemie в Теннесси.

Представители обеих компаний приветствовали инициативу Администрации, отметив, что она поощряет дальнейшие инвестиции в национальные мощности.

Отечественное производство чипов критически зависит от солнечной индустрии, ведь именно высокий спрос со стороны энергетики позволяет удерживать масштабный выпуск поликремния.

Сроки введения и возможные риски

Отраслевые гиганты, среди которых T1 Energy, First Solar и Qcells, назвали указ Трампа решающей победой передового американского производства. В частности, T1 Energy уже инвестирует более полумиллиарда долларов в новый завод по выпуску солнечных элементов в Техасе.

Торговые защитные мероприятия официально вступят в силу 4 декабря. Однако профильные юридические эксперты предостерегают, что несколькомесячная задержка перед стартом ограничений может спровоцировать резкий всплеск импорта китайского сырья в ближайший период.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлину на широкий спектр импортируемых из Канады товаров. В Белом доме это решение объясняют ответом на неравное отношение к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю.