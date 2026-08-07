Трамп увів 15% мито на китайську сировину для чипів і сонячних панелей

Білий дім запровадив низку граничних цінових значень та тариф у 15% на продукцію з полікремнію. Ця сировина є основою для виготовлення напівпровідників і сонячних панелей та домінує на ринку завдяки китайським постачальникам.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп підписав відповідну прокламацію згідно з Законом про розширення торгівлі.

Головна мета рішення полягає у підтримці власних ланцюгів постачання мікросхем та сонячної енергетики для забезпечення конкурентоспроможності США у боротьбі з Пекіном у галузях штучного інтелекту та енергетики.

Затверджений план допоможе гарантувати комерційну життєздатність внутрішнього виробництва надчистого кремнію, який знаходиться на початку технологічного ланцюга.

Реакція національних виробників

Американські сонячні заводи роками звинувачували китайських конкурентів у демпінгу, отриманні державних субсидій та обході тарифів через інші країни. Наразі у США діють лише два підприємства з випуску полікремнію: завод Hemlock Semiconductor у Мічигані та фабрика компанії Wacker Chemie у Теннессі.

Представники обох компаній привітали ініціативу Адміністрації, зазначивши, що вона заохочує подальші інвестиції в національні потужності.

Вітчизняне виробництво чипів критично залежить від сонячної індустрії, адже саме високий попит з боку енергетики дозволяє утримувати масштабний випуск полікремнію.

Строки запровадження та можливі ризики

Галузеві гіганти, серед яких T1 Energy, First Solar та Qcells, назвали указ Трампа вирішальною перемогою для передового американського виробництва. Зокрема, T1 Energy вже інвестує понад пів мільярда доларів у новий завод із випуску сонячних елементів у Техасі.

Торговельні захисні заходи офіційно набудуть чинності 4 грудня. Утім, профільні юридичні експерти застерігають, що кількамісячна затримка перед стартом обмежень може спровокувати різкий сплеск імпорту китайської сировини в найближчий період.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на широкий спектр товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі це рішення пояснюють відповіддю на нерівне ставлення до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю.