ТРЦ Dream в Киеве выставлено на продажу за $70 млн

Владелец киевского торгового центра Dream Гарик Корогодский выставил комплекс на продажу. Общая площадь ТРЦ составляет 160 000 кв. м, арендная площадь – 101 200 кв. м, заполненность на конец 2025 года – почти 100%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Форбс.

ТРЦ состоит из двух зданий – Dream yellow и Dream berry. В Dream расположено около 400 магазинов, среди которых H&M, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius) и LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay).

Месячный доход ТРЦ составляет 63 млн. грн.

Владелец планирует продать актив за $60–70 млн, а с учетом долговых обязательств цена может превысить $100 млн. Dream передан в залог по договору ипотеки со Ощадбанком.

Комплекс нуждается в обновлении верхних этажей из-за вытянутой архитектуры и высотности, отмечают риэлторские эксперты. Последние масштабные обновления проводились в 2019–2021 годах, в частности, увеличены торговые площади на 20% и создан спортивный хаб.

Напомним, в мае 2025 года в результате российской дроновой атаки Dream получил повреждения. К вечеру того же дня 80% арендаторов возобновили работу. На ликвидацию последствий было потрачено 10 млн грн.