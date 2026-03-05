ТРЦ Dream у Києві виставлено на продаж за $70 млн

Власник київського торговельного центру Dream Гарік Корогодський виставив комплекс на продаж. Загальна площа ТРЦ становить 160 000 кв. м, орендна площа – 101 200 кв. м, заповненість на кінець 2025 року – майже 100%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Форбс.

ТРЦ складається з двох будівель – Dream yellow і Dream berry. У Dream розташовано близько 400 магазинів, серед яких H&M, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius) та LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay).

Місячний дохід ТРЦ становить 63 млн грн.

Власник планує продати актив за $60–70 млн, а з урахуванням боргових зобов’язань ціна може перевищити $100 млн. Dream переданий у заставу за договором іпотеки з Ощадбанком.

Комплекс потребує оновлення верхніх поверхів через витягнуту архітектуру і висотність, зазначають ріелторські експерти. Останні масштабні оновлення проводилися у 2019–2021 роках, зокрема збільшено торгові площі на 20% та створено спортивний хаб.

Нагадаємо, у травні 2025 року внаслідок російської дронової атаки Dream зазнав пошкоджень. До вечора того ж дня 80% орендарів відновили роботу. На ліквідацію наслідків витратили 10 млн грн.