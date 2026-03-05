Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,72

+0,26

EUR

50,83

+0,37

Готівковий курс:

USD

43,86

43,60

EUR

51,27

50,96

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ТРЦ Dream у Києві виставлено на продаж за $70 млн

ТРЦ Dream у Києві виставлено на продаж
ТРЦ Dream у Києві виставлено на продаж

Власник київського торговельного центру Dream Гарік Корогодський виставив комплекс на продаж. Загальна площа ТРЦ становить 160 000 кв. м, орендна площа – 101 200 кв. м, заповненість на кінець 2025 року – майже 100%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Форбс.

ТРЦ складається з двох будівель – Dream yellow і Dream berry. У Dream розташовано близько 400 магазинів, серед яких H&M, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius) та LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay).

Місячний дохід ТРЦ становить 63 млн грн.

Власник планує продати актив за $60–70 млн, а з урахуванням боргових зобов’язань ціна може перевищити $100 млн. Dream переданий у заставу за договором іпотеки з Ощадбанком.

Комплекс потребує оновлення верхніх поверхів через витягнуту архітектуру і висотність, зазначають ріелторські експерти. Останні масштабні оновлення проводилися у 2019–2021 роках, зокрема збільшено торгові площі на 20% та створено спортивний хаб.

Нагадаємо, у травні 2025 року внаслідок російської дронової атаки Dream зазнав пошкоджень. До вечора того ж дня 80% орендарів відновили роботу. На ліквідацію наслідків витратили 10 млн грн.

Автор:
Тетяна Гойденко