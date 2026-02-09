Требования кредиторов Коминвестбанка удовлетворили почти на 100%

За восемь месяцев с начала ликвидации АО "Коминвестбанк" уровень удовлетворения требований кредиторов достиг 92% или 474,2 млн грн, что является рекордным показателем за все время деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Процедура ликвидации осуществляется Фондом после заключения соглашения о передаче активов и обязательств принимающему АО Асвио банка. По состоянию на начало 2026 года выплаты произведены уже в 9 очереди кредиторов, то есть почти всем, кроме связанных с банком лиц.

Расчет с юридическими лицами, начавшийся в конце марта 2025 года, был полностью завершен уже в ноябре. Также удовлетворены 80% требований кредиторов 8-й очереди, что включает, в частности, требования по налогам, штрафным санкциям и депозитам физических лиц.

Как пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктория Степанец, такие темпы стали возможны благодаря качественным активам банка, эффективной работе регулятора и высокому интересу рынка к участию в урегулировании.

Фонд применил механизм передачи активов и обязательств, аналогичный Purchase and Assumption (P&A) в США и sale of business в странах ЕС. В соответствии с соглашением принимающему банку были переданы обязательства на 303,7 млн грн и активы на соответствующую сумму — кредитный портфель, ценные бумаги, отделения и основные средства.

При этом все условия депозитных договоров для клиентов были сохранены – вид вклада, валюта, процентная ставка и сроки возврата средств. Фактически для вкладчиков изменилось только название банка.

Председатель правления АО "Асвио банк" Евгений Шулика подчеркнул, что соглашение стало примером "бесшовной" интеграции клиентов неплатежеспособного банка в стабильное финансовое учреждение без потери средств и улучшения сервиса.

Напомним, 4 сентября в системе "Prozorro.Продажи" состоялся аукцион по продаже объекта коммерческой недвижимости в историческом центре Ужгорода - помещение бывшего отделения Коминвестбанка и основные средства. Стартовая цена лота – 10,77 млн. грн.