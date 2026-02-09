Запланована подія 2

Вимоги кредиторів Комінвестбанку задовольнили майже на 100%

За вісім місяців з початку ліквідації АТ "Комінвестбанк" рівень задоволення вимог кредиторів досяг 92%, або 474,2 млн грн, що є рекордним показником за весь час діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Процедура ліквідації здійснюється Фондом після укладення угоди про передачу активів і зобов’язань приймаючому АТ "Асвіо банку". Станом на початок 2026 року виплати здійснені вже до 9-ї черги кредиторів, тобто майже всім, окрім пов’язаних із банком осіб.

Розрахунок із юридичними особами, який розпочався наприкінці березня 2025 року, був повністю завершений уже в листопаді. Також задоволено 80% вимог кредиторів 8-ї черги, що включає, зокрема, вимоги за податками, штрафними санкціями та депозитами фізичних осіб.

Як пояснила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Вікторія Степанець, такі темпи стали можливими завдяки якісним активам банку, ефективній роботі регулятора та високому інтересу ринку до участі у врегулюванні.

Фонд застосував механізм передачі активів і зобов’язань, аналогічний Purchase and Assumption (P&A) у США та sale of business у країнах ЄС. Відповідно до угоди, приймаючому банку було передано зобов’язання на 303,7 млн грн та активи на відповідну суму — кредитний портфель, цінні папери, відділення й основні засоби.

При цьому всі умови депозитних договорів для клієнтів були збережені — вид вкладу, валюта, процентна ставка та строки повернення коштів. Фактично для вкладників змінилася лише назва банку.

Голова правління АТ "Асвіо банк" Євген Шуліка наголосив, що угода стала прикладом "безшовної" інтеграції клієнтів неплатоспроможного банку у стабільну фінансову установу без втрати коштів та з покращенням сервісу.

Нагадаємо, 4 вересня у системі "Prozorro.Продажі" відбувся аукціон з продажу об’єкту комерційної нерухомості в історичному центрі Ужгорода — приміщення колишнього відділення Комінвестбанку та основні засоби. Стартова ціна лоту – 10,77 млн грн. 

Автор:
Тетяна Гойденко