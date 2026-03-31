Трейдеры взвешивают шансы на прекращение огня в Иране: что происходит с ценами на нефть

Во вторник мировые цены на нефть почти не изменились после периода волатильности. Инвесторы анализируют сообщения о готовности президента США Дональда Трампа завершить военную кампанию против Ирана.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 0,16% до 112,96 доллара за баррель, в то время как американская нефть WTI снизилась на 0,24%, зафиксировавшись на отметке 102,63 доллара.

Рынок реагирует на сигналы о возможной деэскалации, однако ситуация остается напряженной из-за продолжительного кризиса поставок в регионе.

Кризис в Ормузском проливе

Основным фактором влияния на рынок остается закрытие Ормузского пролива, по которому проходит около пятой части мировых поставок нефти.

Из-за невозможности свободного прохода танкеров цена на Brent в марте выросла на 59%, что стало самым высоким месячным приростом за всю историю наблюдений.

Показатели WTI за этот период увеличились на 58%. Аналитики отмечают, что текущее незначительное колебание цен является временной реакцией на дипломатические заявления, однако реальное восстановление стабильности невозможно до полного открытия водного пути и восстановления безопасности навигации.

Новые атаки на танкеры

По данным источников в Белом доме, Дональд Трамп выразил готовность прекратить активную военную фазу, даже если пролив останется частично закрытым.

В то же время сохраняется риск уничтожения энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран не обеспечит свободный проход судов.

Однако компания Kuwait Petroleum Corp сообщила об атаке на свой нефтяной танкер Al Salmi в порту Дубая.

Судно, способное перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, получило повреждение, что создает угрозу масштабного разлива сырья в акватории.

Эксперты исследовательской фирмы SS WealthStreet отмечают, что даже в случае быстрого достижения политических договоренностей, физическое восстановление поврежденной транспортной и энергетической инфраструктуры потребует значительного времени.

Пока нефть через ключевые артерии Ближнего Востока не будет восстановлен в полном объеме, цены будут сохранять высокий уровень из-за сохранения геополитических рисков и логистических препятствий.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.