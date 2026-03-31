Трейдери зважують шанси на припинення вогню в Ірані: що відбувається з цінами на нафту

У вівторок світові ціни на нафту майже не змінилися після періоду волатильності. Інвестори аналізують повідомлення про готовність президента США Дональда Трампа завершити військову кампанію проти Ірану.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою у травні зросли на 0,16% до 112,96 долара за барель, тоді як американська нафта WTI знизилася на 0,24%, зафіксувавшись на позначці 102,63 долара.

Ринок реагує на сигнали про можливу деескалацію, проте ситуація залишається напруженою через тривалу кризу поставок у регіоні.

Криза в Ормузькій протоці

Основним чинником впливу на ринок залишається закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Через неможливість вільного проходу танкерів ціна на Brent у березні зросла на 59%, що стало найвищим місячним приростом за всю історію спостережень.

Показники WTI за цей же період збільшилися на 58%. Аналітики зазначають, що поточне незначне коливання цін є тимчасовою реакцією на дипломатичні заяви, проте реальне відновлення стабільності неможливе до повного відкриття водного шляху та відновлення безпеки навігації.

Нові атаки на танкери

За даними джерел у Білому домі, Дональд Трамп висловив готовність припинити активну військову фазу, навіть якщо протока залишиться частково закритою.

Водночас зберігається ризик знищення енергетичної інфраструктури Ірану, якщо Тегеран не забезпечить вільний прохід суден.

Проте компанія Kuwait Petroleum Corp повідомила про атаку на свій нафтовий танкер Al Salmi у порту Дубая.

Судно, здатне перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, отримало пошкодження, що створює загрозу масштабного розливу сировини в акваторії.

Експерти дослідницької фірми SS WealthStreet наголошують, що навіть у разі швидкого досягнення політичних домовленостей, фізичне відновлення пошкодженої транспортної та енергетичної інфраструктури потребуватиме значного часу.

Поки потік нафти через ключові артерії Близького Сходу не буде відновлено у повному обсязі, ціни зберігатимуть високий рівень через збереження геополітичних ризиків та логістичних перешкод.

