Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трейдери зважують шанси на припинення вогню в Ірані: що відбувається з цінами на нафту

нафта
Ціна на нафту тримається вище $112 / Depositphotos

У вівторок світові ціни на нафту майже не змінилися після періоду волатильності. Інвестори аналізують повідомлення про готовність президента США Дональда Трампа завершити військову кампанію проти Ірану.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent з поставкою у травні зросли на 0,16% до 112,96 долара за барель, тоді як американська нафта WTI знизилася на 0,24%, зафіксувавшись на позначці 102,63 долара.

Ринок реагує на сигнали про можливу деескалацію, проте ситуація залишається напруженою через тривалу кризу поставок у регіоні.

Криза в Ормузькій протоці 

Основним чинником впливу на ринок залишається закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти.

Через неможливість вільного проходу танкерів ціна на Brent у березні зросла на 59%, що стало найвищим місячним приростом за всю історію спостережень.

Показники WTI за цей же період збільшилися на 58%. Аналітики зазначають, що поточне незначне коливання цін є тимчасовою реакцією на дипломатичні заяви, проте реальне відновлення стабільності неможливе до повного відкриття водного шляху та відновлення безпеки навігації.

Нові атаки на танкери

За даними джерел у Білому домі, Дональд Трамп висловив готовність припинити активну військову фазу, навіть якщо протока залишиться частково закритою.

Водночас зберігається ризик знищення енергетичної інфраструктури Ірану, якщо Тегеран не забезпечить вільний прохід суден.

Проте компанія Kuwait Petroleum Corp повідомила про атаку на свій нафтовий танкер Al Salmi у порту Дубая.

Судно, здатне перевозити до 2 мільйонів барелів нафти, отримало пошкодження, що створює загрозу масштабного розливу сировини в акваторії.

Експерти дослідницької фірми SS WealthStreet наголошують, що навіть у разі швидкого досягнення політичних домовленостей, фізичне відновлення пошкодженої транспортної та енергетичної інфраструктури потребуватиме значного часу. 

Поки потік нафти через ключові артерії Близького Сходу не буде відновлено у повному обсязі, ціни зберігатимуть високий рівень через збереження геополітичних ризиків та логістичних перешкод.

Нагадаємо, ескалація на Близькому Сході розганяє світові ціни на нафту, підвищуючи ризики нового енергетичного шоку. Втім, в Україні ефект поки пом’якшує конкуренція між мережами АЗС, хоча потенціал для подорожчання пального залишається високим.

Автор:
Тетяна Бесараб