Третьего за полгода винницкого застройщика освобождают от ответственности за неуплату налогов: какова причина

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершило расследование в отношении местного предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов в крупных размерах. Как сообщают БЭБ и областная прокуратура, ему инкриминируют часть 2 статьи 212 Уголовного кодекса.

Бизнесмен, занимавшийся строительством жилой недвижимости, обвиняется в том, что в течение 2019-2021 годов не подавал налоговые декларации об имущественном положении и доходах.

В результате в бюджет не поступило более 6 миллионов гривен налога с доходов физических лиц и военного сбора. Кроме того, следствие установило, что застройщик значительно занижал стоимость недвижимости, что привело также к уменьшению суммы начисленных налогов.

Однако на данный момент он возместил нанесенный бюджету ущерб в полном объеме. Соответственно, уголовное производство передано в суд с ходатайством об освобождении обвиняемого от уголовной ответственности, что предусматривает часть 4 той же статьи 212 УК.

Впрочем, и за само преступление неуплаты налогов в крупном размере в Украине предусмотрен лишь штраф от 10 тысяч до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Практика возмещения последних месяцев

Отметим, что в октябре 2024 года БЭБ и прокуратура также сообщали, что винницкий бизнесмен возместил 6,1 миллиона гривен НДС, не уплаченного при продаже недвижимости.

Соответственно дело против него передали в суд также с ходатайством об освобождении от ответственности. В БЭБ сейчас указывают, что это другой застройщик. Впрочем, конкретной информации о компаниях не приводится.

Кроме того, в начале декабря правоохранители сообщали, что директор жилищно-строительного кооператива, которая во время продажи квартир в новостройке уклонилась от уплаты в бюджет НДС в сумме почти 4,5 миллиона гривен, тоже добровольно и полностью возместила этот ущерб, из-за чего ее также должны были освободить от ответственности.