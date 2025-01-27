Третього за пів року вінницького забудовника звільняють від відповідальності за несплату податків: яка причина

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершило розслідування стосовно місцевого підприємця, який ухилився від сплати податків у великих розмірах. Як повідомляють БЕБ та обласна прокуратура, йому інкримінують частину 2 статті 212 Кримінальнго кодексу.

Бізнесмен, який займався будівництвом житлової нерухомості, обвинувачується в тому, що протягом 2019-2021 років не подавав податкові декларації про майновий стан і доходи.

Внаслідок цього до бюджету не надійшло більше 6 мільйона гривень податку з доходів фізичних осіб та військового збору. Крім того, слідство встановило, що забудовник значно занижував вартість нерухомості, що також призвело до зменшення суми нарахованих податків.

Однак наразі він відшкодував завдані бюджету збитки у повному обсязі. Відповідно, кримінальне провадження передано до суду з клопотанням про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, що передбачає частина 4 тієї ж статті 212 КК.

Втім, і за сам злочин несплати податків у великому розмірі в Україні передбачено лише штраф від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Практика відшкодування останніх місяців

Зазначимо, що у жовтні 2024 року БЕБ і прокуратура так само повідомляли, що вінницький бізнесмен відшкодував 6,1 мільйона гривень ПДВ, не сплаченого при продажу нерухомості.

Відповідно, справу проти нього передали в суд також з клопотанням про звільнення від відповідальності. У БЕБ нині вказують, що це інший забудовник. Втім, конкретної інформації про компанії не наводиться.

Окрім того, на початку грудня правоохоронці повідомляли, що директорка житлово-будівельного кооперативу, яка під час продажу квартир в новобудові ухилилася від сплати до бюджету ПДВ в сумі майже 4,5 мільйона гривень, теж добровільно та повністю відшкодувала ці збитки, через що її також мали звільнити від відповідальності.