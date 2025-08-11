Запланована подія 2

Три человека каждый день: сколько уже украинцев стали банкротами в 2025 году

деньги
В Украине растет количество банкротов

За первые шесть месяцев 2025 года в Украине официально признали банкротами 577 человек. В среднем каждый день 3 человека подают заявления о неплатежеспособности.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует статистика Opendatabot.

Рост банкротств в Украине

Это на 33% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В прошлом году количество таких случаев достигло 926, и у нынешнего года есть все шансы догнать этот показатель.

В 2025 году ежедневно открывается в среднем по три новых дела о банкротстве. За последние пять лет в Украине было заведено 2948 дел о банкротстве граждан. Хотя процедура банкротства официально появилась еще в 2019 году, активное ее использование началось только с 2021 года.

С 2021 года 52% дел касаются мужчин, а 48% женщин. Гендерное распределение не имеет существенных колебаний и почти каждый год остается примерно одинаковым. Так, в 2021 году мужчины составляли большинство (57,9%), в то время как в 2022 и 2025 годах несколько преобладали женщины.

Больше всего дел о банкротстве в 2025 году было открыто в Киеве — 128. На втором месте Киевская область с 83 делами, следует Львов, где подано 73 заявления.

Фото 2 — Три человека каждый день: сколько уже украинцев стали банкротами в 2025 году

Напомним, 15 июля сообщалось Фонд гарантирования вкладов физических лиц в системе Prozorro. Продажи выставил на продажу активов восьми банков-банкротов .

Автор:
Ольга Опенько