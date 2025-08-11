Три людини щодня: скільки вже українців стали банкрутами у 2025 році

За перші шість місяців 2025 року в Україні офіційно визнали банкрутами 577 осіб. У середньому щодня 3 людини подають заяви про неплатоспроможність.

Як пише Delo.ua, про це свідчить статистика Opendatabot.

Зростання банкрутств в Україні

Це на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Торік кількість таких випадків сягнула 926, і нинішній рік має всі шанси наздогнати цей показник.

У 2025 році щодня відкривається в середньому по три нові справи про банкрутство. За останні п’ять років в Україні було розпочато 2948 справ щодо банкрутства громадян. Хоча процедура банкрутства офіційно з’явилася ще у 2019 році, активне її використання почалося лише з 2021 року.

З 2021 року 52% справ стосуються чоловіків, а 48% — жінок. Гендерний розподіл не має суттєвих коливань і майже щороку залишається приблизно однаковим. Так, у 2021 році чоловіки становили більшість (57,9%), тоді як у 2022 та 2025 роках дещо переважали жінки.

Найбільше справ про банкрутство у 2025 році відкрили в Києві — 128. На другому місці Київська область з 83 справами, наслідує Львів, де подано 73 заяви.

