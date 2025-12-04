Запланована подія 2

Турция продлила импорт российского газа на год, но инвестирует в добычу в США

газ
Турция продлила импорт российского газа в год / Depositphotos

Турция на год продлила контракты на импорт российского газа, в то же время планируя инвестиции в газовую инфраструктуру США, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей в будущем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

Соглашение с "Газпромом"

Министр сообщил, что российский "Газпром" продолжит поставлять государственной компании BOTAS газ в следующем году, но на более краткосрочной основе – всего на один год.

Россия поставляет в Турцию в общей сложности 22 миллиарда кубических метров газа по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". Однако доля российского газа в общих поставках Турции постоянно снижается, составляя сейчас менее 40% по сравнению с более чем 50% в 2018 году.

Инвестиции в американскую добычу

Параллельно с краткосрочным продлением российских контрактов Турция активно диверсифицирует свои источники.

BOTAS ранее подписал ряд долгосрочных контрактов на сжиженный природный газ (СПГ), значительная часть которого поступает из Соединенных Штатов. США уже стали четвертым по величине поставщиком газа в Турцию в текущем году с объемом 5,5 млрд куб. м.

Байрактар ​​заявил, что Турция планирует инвестировать в добывающие мощности США для того, чтобы застраховаться от потенциального роста цен на 1500 партий СПГ, которые она согласилась покупать у США в течение следующих 15 лет.

Он подчеркнул, что цель – сделать всю цепочку создания стоимости. Государственная компания TPAO вела переговоры с крупными энергетическими гигантами США, включая Chevron и Exxon, и сделка может быть заключена уже в следующем месяце.

Стоит отметить, что большинство соглашений по СПГ из США было заключено незадолго до визита президента Таипа Эрдогана в Белый дом, где президент США Дональд Трамп прямо призвал его прекратить покупать нефть у России.

Напомним, в ноябре Турция резко сократила импорт российской нефти марки Urals из-за ужесточения санкции против поставщиков сырья из России. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали переходить на альтернативные сорта.

Автор:
Татьяна Бессараб