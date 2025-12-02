Турция сократила импорт российской нефти из-за санкций США

В ноябре Турция резко сократила импорт российской нефти марки Urals из-за ужесточения санкции против поставщиков сырья из России. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы стали переходить на альтернативные сорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

По данным энергетической консалтинговой компании Kpler, Турция сократила импорт российской нефти, поскольку западные санкции против российских поставщиков энергоносителей ужесточились.

В настоящее время турецкие НПЗ перешли на альтернативное сырье.

Поставки Urals в Турцию сократились на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем, а общий объем импорта в ноябре снизился до 200 тыс. баррелей в сутки.

В то же время еще в июне импорт российской нефти Urals достигал многомесячного максимума почти в 400 тыс. баррелей в сутки.

Это снижение связано с тем, что санкции США против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть " сузили круг поставщиков, с которыми могут работать турецкие нефтеперерабатывающие заводы.

Турция увеличила импорт альтернативных марок нефти, в частности казахстанских CPC Blend и KEBCO и иракской Basrah.

Reuters пишет, что с 2022 года, когда Евросоюз отказался от энергоносителей РФ, Турция стала одним из самых крупных покупателей российской сырой нефти.

Ранее сообщалось, что в ответ на новые западные санкции против Москвы, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции начали закупать больше нефти нероссийского происхождения.

Сколько нефти у РФ покупала Турция

Турция наряду с Китаем и Индией является одним из крупнейших покупателей российской нефти.

По данным Kpler, в период с января по октябрь этого года Турция импортировала около 669 тысяч баррелей сырой нефти в сутки, из которых 317 тысяч баррелей приходилось на российскую нефть.

Для сравнения, за тот же период прошлого года импорт составил 580 тысяч баррелей в сутки, из которых 333 тысячи баррелей были российскими.

Также китайские государственные нефтяные компании приостановили закупки российской нефти. Беспокойство по поводу санкций заставило крупных китайских игроков, включая PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, воздержаться от закупки российской нефти по крайней мере в краткосрочной перспективе.