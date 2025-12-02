Туреччина скоротила імпорт російської нафти через санкції США

У листопаді Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти марки Urals через посилення санкції проти постачальників сировини з Росії. Турецькі нафтопереробні заводи почали переходити на альтернативні сорти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє агентство Reuters.

За даними енергетичної консалтингової компанії Kpler, Туреччина скоротила імпорт російської нафти, оскільки західні санкції проти російських постачальників енергоносіїв посилилися.

Наразі турецькі НПЗ перейшли на альтернативну сировину.

Постачання Urals до Туреччини скоротилися на 100 тис. барелів на добу порівняно з жовтнем, а загальний обсяг імпорту в листопаді знизився до близько 200 тис. барелів на добу.

Водночас ще у червні імпорт російської нафти Urals досягав багатомісячного максимуму в майже 400 тис. барелів на добу.

Це зниження пов'язане з тим, що санкції США проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть" звузили коло постачальників, з якими можуть працювати турецькі нафтопереробні заводи.

Натомість Туреччина збільшила імпорт альтернативних марок нафти, зокрема казахстанських CPC Blend і KEBCO та іракської Basrah.

Reuters пише, що з 2022 року, коли Євросоюз відмовився від енергоносіїв РФ, Туреччина стала одним з найбільших покупців російської сирої нафти.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на нові західні санкції проти Москви найбільші нафтопереробні заводи Туреччини почали закуповувати більше нафти неросійського походження.

Скільки нафти у РФ купувала Туреччина

Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є одним із найбільших покупців російської нафти.

За даними Kpler, у період із січня по жовтень цього року Туреччина імпортувала близько 669 тисяч барелів сирої нафти на добу, з яких 317 тисяч барелів припадало на російську нафту.

Для порівняння, за той самий період минулого року імпорт становив 580 тисяч барелів на добу, із яких 333 тисячі барелів були російськими.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від закупівлі російської нафти принаймні у короткостроковій перспективі.