Індія знайшла заміну російській нафті: перші танкери вже відправлені

Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) розпочали тривалий рейс із доставки сирої нафти з Гаяни, демонструючи зусилля країни знайти альтернативи російським барелям після посилення санкцій США.

Як інформує Delo.ua, про це пише Вloomberg.

Два супертанкери для перевезення дуже великих обсягів нафти (VLCC) — Cobalt Nova та Olympic Lion — розпочали подорож довжиною близько 11 000 миль (17 700 кілометрів), яка має завершитися в Індії в січні.

Це перші поставки сирої нафти з Гаяни до Індії з 2021 року.

Причина зміни постачальників

Цей незвичний маршрут свідчить про те, наскільки далеко готові йти індійські НПЗ, щоб забезпечити постачання неросійської нафти.

Протягом останніх кількох років Індія стала одним із найбільших покупців російської сирої нафти зі знижкою. Країна імпортувала близько 1,7 мільйона барелів російської нафти на день.

Однак нові обмеження та санкції США, запроваджені минулого місяця проти двох ключових російських експортерів, "Роснефть" та "Лукойл", створили нервозність та ризики для індійських покупців, якщо вони продовжать торгівлю.

Деталі

Танкер Olympic Lion перевозить вантаж гаянської нафти марки "Золота стріла" (Unity Gold/Yellowtail) до Парадіпа. Вантаж був придбаний у ExxonMobil Inc. державною компанією Індійська нафтова корпорація (Indian Oil Corporation), яка експлуатує там великий НПЗ.

Танкер Cobalt Nova перевозить змішаний вантаж нафти марок Liza та Unity Gold. Очікується, що він буде розвантажений у Мумбаї або Вішакхапатнамі, де має заводи компанія Hindustan Petroleum Corp.

Що це означає для України

Переорієнтація ключових світових гравців, таких як Індія, на альтернативні джерела нафти є позитивним сигналом для України та її союзників. Зменшення попиту на російську нафту з боку таких великих споживачів посилює санкційний тиск.

Це призводить до падіння цін на російську нафту (яка продається зі значною знижкою від світових цін) та скорочення експортних доходів Кремля, що є критично важливим для фінансування його війни проти України.

Попри низькі ціни на нафту на світових ринках, дизельне пальне в Україні за минулий місяць значно здорожчало через турбулентність на європейському ринку. Зараз дизельні котирування в ЄС почали знижуватися, а український ринок увійшов у сезон низького споживання.

Раніше повідомлялося, що флагманська російська нафта Urals пропонується індійським нафтопереробним підприємствам за найнижчою ціною щонайменше за два роки.