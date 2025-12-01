Индия нашла замену российской нефти: первые танкеры уже отправлены

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали длительный рейс по доставке сырой нефти из Гайаны, демонстрируя усилия страны найти альтернативы российским баррелям после ужесточения санкций США.

Как информирует Delo.ua, об этом пишет Вloomberg .

Два супертанкера для перевозки очень больших объемов нефти (VLCC) - Cobalt Nova и Olympic Lion - начали путешествие длиной около 11 000 миль (17 700 километров), которое должно завершиться в Индии в январе.

Это первые поставки сырой нефти из Гайаны в Индию с 2021 года.

Причина смены поставщиков

Этот необычный маршрут свидетельствует о том, как далеко готовы идти индийские НПЗ, чтобы обеспечить поставки нероссийской нефти.

За последние несколько лет Индия стала одним из крупнейших покупателей российской сырой нефти со скидкой. Страна импортировала около 1,7 миллиона баррелей российской нефти в день.

Однако новые ограничения и санкции США, введенные в прошлом месяце против двух ключевых российских экспортеров, "Роснефть" и "Лукойл", создали нервозность и риски для индийских покупателей, если они продолжат торговлю.

Подробности

Танкер Olympic Lion перевозит груз гайанской нефти марки "Золотая стрела" (Unity Gold/Yellowtail) в Парадип. Груз был приобретен у ExxonMobil Inc. государственной компанией Индийская нефтяная корпорация (Indian Oil Corporation), эксплуатирующая там крупный НПЗ.

Танкер Cobalt Nova перевозит смешанный груз нефти марок Liza и Unity Gold. Ожидается, что он будет разгружен в Мумбаи или Вишакхапатнаме, где заводы компания Hindustan Petroleum Corp.

Что это значит для Украины

Переориентация ключевых мировых игроков, таких как Индия, на альтернативные источники нефти - позитивный сигнал для Украины и ее союзников. Уменьшение спроса на российскую нефть со стороны столь крупных потребителей усиливает санкционное давление.

Это приводит к падению цен на российскую нефть (которая продается со значительной скидкой от мировых цен) и сокращению экспортных доходов Кремля, что критически важно для финансирования его войны против Украины.

Несмотря на низкие цены на нефть на мировых рынках, дизельное топливо в Украине за прошлый месяц значительно удорожало из-за турбулентности на европейском рынке. В настоящее время дизельные котировки в ЕС начали снижаться, а украинский рынок вошел в сезон низкого потребления.

Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.