Туреччина продовжила імпорт російського газу на рік, але інвестує у видобуток у США

Туреччина на рік продовжила контракти на імпорт російського газу, водночас плануючи інвестиції у газову інфраструктуру США, щоб зменшити свою залежність від російських енергоносіїв у майбутньому.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на міністра енергетики Туреччини Алпарслана Байрактара.

Угода з "Газпромом"

Міністр ​​повідомив, що російський "Газпром" продовжить постачати державній компанії BOTAS газ наступного року, але на більш короткостроковій основі – лише на один рік.

Росія постачає до Туреччини загалом 22 мільярди кубічних метрів газу трубопроводами "Блакитний потік" та "Турецький потік". Однак частка російського газу в загальних поставках Туреччини постійно знижується, становлячи зараз менше 40%, порівняно з понад 50% у 2018 році.

Інвестиції в американський видобуток

Паралельно з короткостроковим продовженням російських контрактів, Туреччина активно диверсифікує свої джерела.

BOTAS раніше підписав низку довгострокових контрактів на скраплений природний газ (ЗПГ), значна частина якого надходить зі Сполучених Штатів. США вже стали четвертим за величиною постачальником газу до Туреччини цього року з обсягом 5,5 млрд куб. м.

Байрактар ​​заявив, що Туреччина планує інвестувати у видобувні потужності США для того, щоб застрахуватися від потенційного зростання цін на 1500 партій ЗПГ, які вона погодилася купувати у США протягом наступних 15 років.

Він підкреслив, що мета – зробити весь ланцюжок створення вартості. Державна компанія TPAO вела переговори з великими енергетичними гігантами США, включаючи Chevron та Exxon, і угода може бути укладена вже наступного місяця.

Варто зазначити, що більшість угод зі ЗПГ із США були укладені незадовго до візиту президента Таїпа Ердогана до Білого дому, де президент США Дональд Трамп прямо закликав його припинити купувати нафту у Росії.

Нагадаємо, у листопаді Туреччина різко скоротила імпорт російської нафти марки Urals через посилення санкції проти постачальників сировини з Росії. Турецькі нафтопереробні заводи почали переходити на альтернативні сорти.