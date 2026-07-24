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Турция ужесточает контроль за украинской пшеницей

зерно
Турция ужесточает контроль за украинской пшеницей / Depositphotos

Турция с 4 августа 2026 усилит фитосанитарный контроль при ввозе украинской пшеницы. Новые требования связаны с обновлением турецких правил карантина растений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции сообщило украинскую службу об усилении контроля при импорте, экспорте, реэкспорте и транзите растений и растительной продукции.

Изменения связаны с новым регламентом о карантине растений, который Турция опубликовала 6 мая 2026 года. Документ отменяет предыдущее положение о карантине растений с 2011 года и вступает в силу 4 августа.

Для украинских экспортеров это означает ужесточение фитосанитарных требований к поставкам пшеницы в Турцию.

В Госпродпотребслужбе пояснили, что пшеница может быть растением-хозяином для ряда вредных организмов. Именно поэтому турецкая сторона ужесточает проверки грузов с пшеницей на их наличие.

Экспортерам пшеницы в Турцию следует учесть новые требования при подготовке грузов и сопроводительных фитосанитарных документов.

Напомним, 14 июля 2026 приняла Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и правительством Турецкой Республики". Соответствующий правительственный законопроект по реестру № 0340 поддержало необходимое количество народных депутатов.

Автор:
Татьяна Гойденко