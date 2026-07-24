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Туреччина посилює контроль за українською пшеницею

зерно
Туреччина посилює контроль за українською пшеницею / Depositphotos

Туреччина з 4 серпня 2026 року посилить фітосанітарний контроль під час ввезення української пшениці. Нові вимоги пов’язані з оновленням турецьких правил карантину рослин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Держпродспоживслужби.

Міністерство сільського і лісового господарства Туреччини повідомило українську службу про посилення контролю під час імпорту, експорту, реекспорту та транзиту рослин і рослинної продукції.

Зміни пов’язані з новим регламентом про карантин рослин, який Туреччина опублікувала 6 травня 2026 року. Документ скасовує попереднє положення про карантин рослин від 2011 року і набирає чинності 4 серпня.

Для українських експортерів це означає посилення фітосанітарних вимог до поставок пшениці в Туреччину.

У Держпродспоживслужбі пояснили, що пшениця може бути рослиною-господарем для низки шкідливих організмів. Саме тому турецька сторона посилює перевірки вантажів із пшеницею на їх наявність.

Експортерам пшениці до Туреччини потрібно врахувати нові вимоги під час підготовки вантажів і супровідних фітосанітарних документів.

Нагадаємо, 14 липня 2026 року ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та урядом Турецької Республіки". Відповідний урядовий законопроєкт за реєстром № 0340 підтримала необхідна кількість народних депутатів.

Автор:
Тетяна Гойденко