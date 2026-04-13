Турецкие технологии и украинское зерно: в Тернопольской области построят мукомольный комплекс за $700 тыс.

В Тернопольской области началось строительство нового автоматизированного мукомольного комплекса мощностью 60 тонн в сутки. Проект реализует предприятие "Терноцвит" в партнерстве с турецкой компанией Ozbaşak Değirmen. Инвестиции составляют около $700 тыс.

Мукомольный комплекс

Объект возводят на базе действующего производства, расположенного примерно в 10 км от Тернополя. На этом этапе уже подписан контракт, произведен авансовый платеж и начат монтаж металлоконструкций под будущее оборудование. Запуск комплекса намечен на июнь 2026 года.

Общий объем инвестиций в проект составляет около $700 тыс. Средства направляются не только на строительство самой мельницы, но и на развитие инфраструктуры: подвод электрических мощностей, обустройство производственных зон и расширение складских помещений.

Фактически речь идет о комплексной модернизации предприятия. В настоящее время "Терноцвит" работает на устаревшем оборудовании с суммарной мощностью до 30 тонн в сутки, однако реальные показатели переработки ниже. Новый комплекс позволит втрое увеличить производственные возможности и повысить стабильность качества продукции.

Проект сразу же предусматривает возможность расширения. По техническим параметрам, новая мельница будет автоматизирована и спроектирована с потенциалом увеличения мощности до 90 тонн в сутки.

Комплекс сможет перерабатывать как мягкую, так и твердую пшеницу, производя муку и отруби. Это позволит предприятию работать с разными сегментами рынка – от хлебопекарной до макаронной промышленности.

О предприятии и партнерстве

ООО Торговая компания "Терноцвит" работает с 2011 года и специализируется на производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности. По финансовым данным, выручка компании составляет около 52 млн грн, чистая прибыль – около 2,4 млн грн, активы – около 19 млн грн.

Предприятие закупает зерно у аграриев Тернопольской, Хмельницкой и частично Винницкой областей, а также владеет собственным элеватором вместимостью около 1,5 тыс. тонн.

Поставщиком оборудования выступает турецкий Ozbaşak Değirmen – производитель мельничных систем из Коньи, основанный в 1994 году. Компания специализируется на комплексных решениях для зернопереработки, включая мельничное оборудование, системы транспортировки, упаковки и сортировки продукции.

Для украинского проекта это означает привлечение полноценного технологического партнера международного уровня, а не только поставки отдельных машин.

"Терноцвит" также имеет экспортные направления - продукция поставляется в Турцию, страны Африки, Румынии и Великобритании. Таможенные данные подтверждают отгрузку пшеничных отрубей в Турцию в 2025 году.

Параллельно со строительством нового комплекса предприятие расширяет складскую инфраструктуру, развивает фасовку продукции в мешки по 25 и 50 кг, а также планирует увеличить мощность солнечной генерации до 250 кВт.

Это свидетельствует о более широкой стратегии модернизации производственной площадки, а не только об модернизации оборудования.

Напомним, во Львовской области, в селе Старая Ропа вблизи Старого Самбора, планируют построить птицефабрику для выращивания кур-бройлеров мощностью до 500 тысяч.