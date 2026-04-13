Турецькі технології та українське зерно: на Тернопільщині збудують борошномельний комплекс за $700 тис.

У Тернопільській області розпочалося будівництво нового автоматизованого борошномельного комплексу потужністю 60 тонн на добу. Проєкт реалізує підприємство “Терноцвіт” у партнерстві з турецькою компанією Ozbaşak Değirmen. Інвестиції становлять близько $700 тис.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Борошномельний комплекс

Об’єкт зводять на базі діючого виробництва, розташованого приблизно за 10 км від Тернополя. На цьому етапі вже підписано контракт, здійснено авансовий платіж і розпочато монтаж металоконструкцій під майбутнє обладнання. Запуск комплексу запланований на червень 2026 року.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить близько $700 тис. Кошти спрямовуються не лише на будівництво самого млина, а й на розвиток інфраструктури: підведення електричних потужностей, облаштування виробничих зон і розширення складських приміщень.

Фактично йдеться про комплексну модернізацію підприємства. Нині "Терноцвіт" працює на застарілому обладнанні із сумарною потужністю до 30 тонн на добу, однак реальні показники переробки є нижчими. Новий комплекс дозволить утричі збільшити виробничі можливості та підвищити стабільність якості продукції.

Проєкт одразу передбачає можливість розширення. За технічними параметрами, новий млин буде автоматизованим і спроєктованим із потенціалом збільшення потужності до 90 тонн на добу.

Комплекс зможе переробляти як м’яку, так і тверду пшеницю, виробляючи борошно та висівки. Це дозволить підприємству працювати з різними сегментами ринку - від хлібопекарської до макаронної промисловості.

Про підприємство та партнерство

ТОВ Торгова компанія "Терноцвіт" працює з 2011 року та спеціалізується на виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. За фінансовими даними, виручка компанії становить близько 52 млн грн, чистий прибуток - близько 2,4 млн грн, активи - близько 19 млн грн.

Підприємство закуповує зерно в аграріїв Тернопільської, Хмельницької та частково Вінницької областей, а також має власний елеватор місткістю близько 1,5 тис. тонн.

Постачальником обладнання виступає турецька Ozbaşak Değirmen - виробник млинових систем із Коньї, заснований у 1994 році. Компанія спеціалізується на комплексних рішеннях для зернопереробки, включаючи млинне обладнання, системи транспортування, пакування та сортування продукції.

Для українського проєкту це означає залучення повноцінного технологічного партнера міжнародного рівня, а не лише постачання окремих машин.

"Терноцвіт" також має експортні напрямки - продукція постачається до Туреччини, країн Африки, Румунії та Великої Британії. Митні дані підтверджують відвантаження пшеничних висівок до Туреччини у 2025 році.

Паралельно з будівництвом нового комплексу підприємство розширює складську інфраструктуру, розвиває фасування продукції в мішки по 25 та 50 кг, а також планує збільшити потужність сонячної генерації до 250 кВт.

Це свідчить про більш широку стратегію модернізації виробничого майданчика, а не лише точкове оновлення обладнання.

