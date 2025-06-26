Туристический сбор в Украине: поступления выросли более чем на 30% в 2025 году

В январе-мае 2025 года поступления от туристического сбора выросли более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составили 132 млн грн. Больше всего средств в местные бюджеты поступило от туристов в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Налоговой службы.

Туристический налог в Украине

В 2025 году поступления от туристического сбора существенно выросли: за первые пять месяцев местные бюджеты получили 132 млн. грн., что более чем на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года (98,6 млн. грн.).

Больше всего средств поступило от туристов в Киеве — 33 млн грн, что составляет 25% от общей суммы. Также среди регионов-лидеров по объемам туристического сбора – Львовская (24,7 млн грн), Ивано-Франковская (21,2 млн грн) и Закарпатская области (10,5 млн грн).

Что известно о налоге?

Туристический сбор в Украине уплачивают все временно размещаемые в местах жительства — как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства. Оплата производится авансом перед заселением.

Сбор перечисляют в местные бюджеты налоговые агенты — субъекты хозяйствования, предоставляющие услуги временного проживания: гостиницы, хостелы, дома отдыха и т.д. Список таких налоговых агентов публикуется на официальных сайтах местных советов.

Размер ставки сбора определяет местная власть. Она составляет:

до 0,5% минимальной заработной платы – для украинцев;

до 5% – для иностранных граждан.

Напомним, во Львове изменится туристический сбор. Для украинских туристов ничего не изменится Вместо этого нововведения будут касаться иностранных туристов.