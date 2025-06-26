Туристичний збір в Україні: надходження зросли на понад 30% у 2025 році

У січні–травні 2025 року надходження від туристичного збору зросли на понад 30% порівняно з аналогічним періодом торік і склали 132 млн грн. Найбільше коштів до місцевих бюджетів надійшло від туристів у Києві, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр Податкової служби.

Туристичний податок в Україні

У 2025 році надходження від туристичного збору суттєво зросли: за перші п’ять місяців місцеві бюджети отримали 132 млн грн, що більш ніж на третину перевищує показник за аналогічний період минулого року (98,6 млн грн).

Найбільше коштів надійшло від туристів у Києві — 33 млн грн, що становить 25% від загальної суми. Також серед регіонів-лідерів за обсягами туристичного збору — Львівська (24,7 млн грн), Івано-Франківська (21,2 млн грн) та Закарпатська області (10,5 млн грн).

Що відомо про податок?

Туристичний збір в Україні сплачують усі особи, які тимчасово розміщуються в місцях проживання — як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства. Сплата здійснюється авансом перед заселенням.

Збір перераховують до місцевих бюджетів податкові агенти — суб’єкти господарювання, які надають послуги тимчасового проживання: готелі, хостели, будинки відпочинку тощо. Перелік таких податкових агентів публікується на офіційних сайтах місцевих рад.

Розмір ставки збору визначає місцева влада. Вона становить:

до 0,5% мінімальної заробітної плати — для українців;

до 5% — для іноземних громадян.

Нагадаємо, у Львові зміниться туристичний збір. Для українських туристів нічого не зміниться. Натомість нововведення стосуватимуться іноземних туристів. Якщо раніше вони платили від 16 до 40 грн залежно від вартості готельного номера, то тепер буде фіксована ставка — 80 грн за добу.