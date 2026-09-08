Тысяча женщин-военнослужащих получат новое снаряжение для тестирования: что войдет в комплект

Минобороны и общественная организация "Землячки" подписали меморандум о сотрудничестве по усовершенствованию женской военной формы и тестированию комплекта индивидуального снаряжения Female Combat Gear Kit, результаты которого лягут в основу обновления вещевого обеспечения ВСУ.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Единственным утвержденным образцом формы для женщин-военнослужащих остается летний полевой костюм. Зимние и демисезонные варианты отсутствуют, поэтому часть военнослужащих после базовой подготовки готовит снаряжение самостоятельно.

Как отметили в Минобороны, сотрудничество предполагает доработку летнего и зимнего комплектов с учетом посадки, свободы движений, совместимости с снаряжением и сезонности. Первый образец зимнего костюма изготовлен по лекалам ОО "Землячки".

"Это позволит нам принимать решения не на предположениях, а на основе данных - чего мы и стремимся в процессе реформы обеспечения войска", - пояснил замминистра Мстислав Баник.

Условия и состав пилотного проекта

В рамках пилотного исследования 1000 военнослужащих на боевых должностях получат комплект Female Combat Gear Kit. В него входят:

две пары берцов (зимние и демисезонные);

демисезонная форма "5-в-1" и зимний комплект (куртка, утепленные брюки);

термобелье, футболки, носки;

шлем, бронежилет с облегченными плитами и анатомической плитоноской;

индивидуальная медицинская аптечка с четырьмя турникетами;

тактический рюкзак, активные наушники, дождевик-пончо, спальник, каремат, тактические перчатки;

транспортный кейс.

В течение 12 месяцев ОО "Землячки" при содействии оборонного ведомства будет фиксировать сроки эксплуатации элементов, потребность в замене, удобство и экономическую эффективность. Аналогичные модели уже применяются в армиях США и Великобритании.

По итогам пилота Минобороны рассмотрит внесение обновленного комплекта в официальные стандарты обеспечения.

Напомним, в июле военнослужащие боевых подразделений ВСУ впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии. Агентство оборонных закупок ДОТ приобрело первую партию из 2000 комплектов на общую сумму 47 млн грн.