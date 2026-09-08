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Тисяча військовослужбовиць отримають нове спорядження для тестування: що увійде у комплект

Мстислав Банік, Андрій Колесник
Заступник Міністра оборони Мстислав Банік і співзасновник ГО "Землячки" Андрій Колесник підписали меморандум про співпрацю / Міноборони

Міноборони та громадська організація "Землячки" підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення жіночої військової форми та тестування комплекту індивідуального спорядження Female Combat Gear Kit, результати якого ляжуть в основу оновлення речового забезпечення ЗСУ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Наразі єдиним затвердженим зразком форми для жінок-військовослужбовиць залишається літній польовий костюм. Зимові та демісезонні варіанти відсутні, тому частина військовослужбовиць після базової загальновійськової підготовки купує спорядження самостійно.

Як зазначили в Міноборони, співпраця передбачає доопрацювання літнього й зимового комплектів з урахуванням посадки, свободи рухів, сумісності зі спорядженням і сезонності. Перший зразок зимового костюма виготовлено за лекалами ГО "Землячки".

"Це дасть нам можливість приймати рішення не на припущеннях, а на основі даних – чого ми і прагнемо в процесі реформи забезпечення війська", — пояснив заступник міністра Мстислав Банік.

Умови та склад пілотного проєкту

У межах пілотного дослідження 1 000 військовослужбовиць на бойових посадах отримають комплект Female Combat Gear Kit. До нього входять:

  • дві пари берців (зимові та демісезонні); 
  • демісезонна форма "5-в-1" і зимовий комплект (куртка, утеплені штани); 
  • термобілизна, футболки, шкарпетки; 
  • шолом, бронежилет з полегшеними плитами й анатомічною плитоноскою; 
  • індивідуальна медична аптечка з чотирма турнікетами; 
  • тактичний рюкзак, активні навушники, дощовик-пончо, спальник, каремат, тактичні рукавиці; 
  • транспортний кейс.

Протягом 12 місяців ГО "Землячки" за сприяння оборонного відомства фіксуватиме строки експлуатації елементів, потребу в заміні, зручність та економічну ефективність. Аналогічні моделі вже застосовують в арміях США та Великої Британії.

За підсумками пілоту Міноборони розгляне внесення оновленого комплекту до офіційних стандартів забезпечення.

Нагадаємо, у липні військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель ДОТ придбала першу партію з 2 000 комплектів на загальну суму 47 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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