Тисяча військовослужбовиць отримають нове спорядження для тестування: що увійде у комплект

Міноборони та громадська організація "Землячки" підписали меморандум про співпрацю щодо вдосконалення жіночої військової форми та тестування комплекту індивідуального спорядження Female Combat Gear Kit, результати якого ляжуть в основу оновлення речового забезпечення ЗСУ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Наразі єдиним затвердженим зразком форми для жінок-військовослужбовиць залишається літній польовий костюм. Зимові та демісезонні варіанти відсутні, тому частина військовослужбовиць після базової загальновійськової підготовки купує спорядження самостійно.

Як зазначили в Міноборони, співпраця передбачає доопрацювання літнього й зимового комплектів з урахуванням посадки, свободи рухів, сумісності зі спорядженням і сезонності. Перший зразок зимового костюма виготовлено за лекалами ГО "Землячки".

"Це дасть нам можливість приймати рішення не на припущеннях, а на основі даних – чого ми і прагнемо в процесі реформи забезпечення війська", — пояснив заступник міністра Мстислав Банік.

Умови та склад пілотного проєкту

У межах пілотного дослідження 1 000 військовослужбовиць на бойових посадах отримають комплект Female Combat Gear Kit. До нього входять:

дві пари берців (зимові та демісезонні);

демісезонна форма "5-в-1" і зимовий комплект (куртка, утеплені штани);

термобілизна, футболки, шкарпетки;

шолом, бронежилет з полегшеними плитами й анатомічною плитоноскою;

індивідуальна медична аптечка з чотирма турнікетами;

тактичний рюкзак, активні навушники, дощовик-пончо, спальник, каремат, тактичні рукавиці;

транспортний кейс.

Протягом 12 місяців ГО "Землячки" за сприяння оборонного відомства фіксуватиме строки експлуатації елементів, потребу в заміні, зручність та економічну ефективність. Аналогічні моделі вже застосовують в арміях США та Великої Британії.

За підсумками пілоту Міноборони розгляне внесення оновленого комплекту до офіційних стандартів забезпечення.

Нагадаємо, у липні військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель ДОТ придбала першу партію з 2 000 комплектів на загальну суму 47 млн грн.