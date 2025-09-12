У Gmail появились новые функции: персонализированные акции и трекинг заказов

Google объявила об обновлении Gmail в преддверии активного сезона покупок. Сервис получил новый режим отслеживания покупок и доставок, а также обновленную вкладку "Акции", которая станет более персонализированной и релевантной пользователям.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Google.

Отмечается, что Gmail запускает сразу несколько обновлений, которые призваны сделать почтовый ящик еще более удобным в период активных покупок.

Пользователи смогут видеть все обновления по поводу своих покупок и доставок в одном месте — в простом и организованном списке. Этот режим предоставляет полный обзор всех будущих поставок посылок и позволяет быстро найти нужную информацию.

Посылки, которые должны прибыть в течение ближайших 24 часов, по-прежнему отображаются в верхней части основного почтового ящика, а также в специальной карточке сведения в письмах о покупках.

Функция уже начала развертываться для пользователей личных аккаунтов Google в мобильных приложениях и вебверсии Gmail по всему миру.

Обновление также коснется категории "Акции". Теперь рекламные письма можно будет сортировать по самым "релевантным", что позволит видеть обновления от брендов и отправителей, с которыми пользователь взаимодействует чаще всего. Дополнительно Gmail начнет показывать подсказки - специальные отметки для будущих акций и актуальных предложений.

В то же время пользователи сохраняют контроль над отображением почты: по желанию можно оставить классическую сортировку по "новейшим". Это обновление станет доступно на мобильных устройствах в ближайшие недели.

Google надеется, что благодаря новым функциям Gmail станет еще более персонализированным инструментом, особенно в период учебного сезона и праздничных покупок.

Добавим, Google ликвидировал серьезную уязвимость в системе аккаунтов, позволявшей узнать номер телефона пользователя, имея только его адрес Gmail. Эксперты призывают проверить настройки безопасности и по возможности удалить номер из двухфакторной аутентификации.