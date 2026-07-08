У порта "Южный" выставили на продажу большой агрокомплекс за $2,45 млн

В Одесской области был выставлен на продажу готовый действующий агропроизводственный комплекс. В стоимость входит элеватор на 15 тысяч тонн, техника и 1500 гектаров земли с внедренным точным земледелием.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию InVenture.

Ключевым преимуществом актива является его выгодное логистическое расположение — предприятие и его элеваторные мощности находятся всего в 5 километрах от морского порта "Южный" (вблизи г. Южное).

Общая стоимость инвестиционного предложения составляет $2 450 000. В эту сумму входит:

Права аренды земли - $1 050 000 ($700 за гектар);

Производственная база и элеваторный комплекс – $1 200 000;

Парк сельхозтехники – $200 000 (актив может быть продан и без учета техники).

Земельный массив предприятия (1500 га) сформирован преимущественно большими полями площадью от 20 до 150 га, что оптимизирует затраты на механизированную обработку. Средний срок действующих договоров аренды составляет около 5 лет.

Недвижимость компании включает админздание, гаражи, собственную АЗС и площадки для обслуживания техники, расположенные на территории площадью 18 га (общая площадь зданий – 300 м²).

В состав машинно-тракторного парка входит трактор Case MX 310, комбайн John Deere 9670 STS, сеялка Amazone DMC Primera, погрузчик JCB и другая техника. Часть машин оснащена системами автопилота и навигации ISOBUS.

Отдельным стратегическим элементом бизнеса есть собственный элеватор на 15 тысяч тонн одновременного хранения. Комплекс состоит из трех напольных складов, сушилки Sukup (16,8 т/ч) и двух зерноочистительных линий.

Напомним, в Полтаве было выставлено на продажу действующее предприятие по производству металлоконструкций и полимерных опор стоимостью $960 000. Предприятие имеет законтрактованный доход, собственные торговые марки и два цеха, а прогнозируемый срок окупаемости инвестиций составляет менее 2 лет.