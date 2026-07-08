Біля порту "Південний" виставили на продаж великий агрокомплекс за $2,45 млн

В Одеській області виставили на продаж готовий діючий агровиробничий комплекс. У вартість входить елеватор на 15 тисяч тонн, техніка та 1500 га землі із впровадженим точним землеробством.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію InVenture.

Ключовою перевагою активу є його вигідне логістичне розташування — підприємство та його елеваторні потужності знаходяться всього за 5 кілометрів від морського порту "Південний" (поблизу м. Південне).

Загальна вартість інвестиційної пропозиції становить $2 450 000. До цієї суми входить:

Права оренди землі — $1 050 000 ($700 за гектар);

Виробнича база та елеваторний комплекс — $1 200 000;

Парк сільгосптехніки — $200 000 (актив може бути проданий і без урахування техніки).

Земельний масив підприємства (1500 га) сформований переважно великими полями площею від 20 до 150 га, що оптимізує витрати на механізовану обробку. Середній термін чинних договорів оренди становить близько 5 років.

Нерухомість компанії включає адмінбудівлю, гаражі, власну АЗС та майданчики для обслуговування техніки, які розташовані на території площею 18 га (загальна площа будівель — 300 м²).

До складу машинно-тракторного парку входить трактор Case MX 310, комбайн John Deere 9670 STS, сівалка Amazone DMC Primera, навантажувач JCB та інша техніка. Частина машин оснащена системами автопілоту та навігації ISOBUS.

Окремим стратегічним елементом бізнесу є власний елеватор на 15 тисяч тонн одночасного зберігання. Комплекс складається з трьох підлогових складів, сушарки Sukup (16,8 т/год) та двох зерноочисних ліній.

Нагадаємо, у Полтаві виставили на продаж діюче підприємство з виробництва металоконструкцій та полімерних опор вартістю $960 000. Підприємство має законтрактований дохід, власні торгові марки та два цехи, а прогнозований строк окупності інвестицій становить менше 2 років.