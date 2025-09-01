Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,06

EUR

48,13

+0,25

Наличный курс:

USD

41,37

41,30

EUR

48,40

48,23

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Убийство Андрея Парубия: в Хмельницкой области задержали подозреваемого, он дал первые показания

Андрей Парубий
В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве Андрея Парубия. Фото: t.me/andriysadovyi

В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве общественно-политического деятеля, бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил   президент Зеленский.

По его словам, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Президент отметил, что поручил предоставить обществу имеющуюся информацию и подчеркнул, что все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.

Подробности задержания

По информации министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, вероятный стрелок был задержан в ночь на 1 сентября 2025 года в Хмельницкой области.

"Многие детали сейчас не будут. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - отметил Клименко.

В течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов задержать, добавили в СБУ.

Там пообещали дополнительно проинформировать о дальнейшем ходе расследования.

Первые показания подозреваемого

Владимир Зеленский сообщил, что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно", - отметил президент.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Во Львове 30 августа был убит Андрей Парубий — бывший председатель Верховной Рады Украины и действующий народный депутат.

Неизвестный мужчина произвел ориентировочно 8 выстрелов в политика из огнестрельного короткоствольного оружия, в результате которых политик погиб на месте.

Нападающий скрылся, а во Львове ввели специальную операцию "Сирена".

На видео с момента нападения, которое распространили в Telegram-каналах, видно, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер службы доставки.

Автор:
Светлана Манько