Убийство Андрея Парубия: в Хмельницкой области задержали подозреваемого, он дал первые показания
В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве общественно-политического деятеля, бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Зеленский.
По его словам, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
Президент отметил, что поручил предоставить обществу имеющуюся информацию и подчеркнул, что все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.
Подробности задержания
По информации министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, вероятный стрелок был задержан в ночь на 1 сентября 2025 года в Хмельницкой области.
"Многие детали сейчас не будут. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - отметил Клименко.
В течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов задержать, добавили в СБУ.
Там пообещали дополнительно проинформировать о дальнейшем ходе расследования.
Первые показания подозреваемого
Владимир Зеленский сообщил, что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно", - отметил президент.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
Во Львове 30 августа был убит Андрей Парубий — бывший председатель Верховной Рады Украины и действующий народный депутат.
Неизвестный мужчина произвел ориентировочно 8 выстрелов в политика из огнестрельного короткоствольного оружия, в результате которых политик погиб на месте.
Нападающий скрылся, а во Львове ввели специальную операцию "Сирена".
На видео с момента нападения, которое распространили в Telegram-каналах, видно, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер службы доставки.