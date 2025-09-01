Убийство Андрея Парубия: в Хмельницкой области задержали подозреваемого, он дал первые показания

В Хмельницкой области задержали подозреваемого в убийстве общественно-политического деятеля, бывшего спикера Верховной Рады и действующего народного депутата Андрея Парубия. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил президент Зеленский.

По его словам, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк только что доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

Президент отметил, что поручил предоставить обществу имеющуюся информацию и подчеркнул, что все обстоятельства этого ужасного убийства должны быть выяснены.

Подробности задержания

По информации министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, вероятный стрелок был задержан в ночь на 1 сентября 2025 года в Хмельницкой области.

"Многие детали сейчас не будут. Только скажу, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега", - отметил Клименко.

В течение 24 часов с момента нападения удалось выйти на прямой след подозреваемого, а в течение 36 часов задержать, добавили в СБУ.

Там пообещали дополнительно проинформировать о дальнейшем ходе расследования.

Первые показания подозреваемого

Владимир Зеленский сообщил, что говорил с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Он доложил о дальнейших процессуальных шагах в отношении подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

"Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства. Вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно", - отметил президент.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?

Во Львове 30 августа был убит Андрей Парубий — бывший председатель Верховной Рады Украины и действующий народный депутат.

Неизвестный мужчина произвел ориентировочно 8 выстрелов в политика из огнестрельного короткоствольного оружия, в результате которых политик погиб на месте.

Нападающий скрылся, а во Львове ввели специальную операцию "Сирена".

На видео с момента нападения, которое распространили в Telegram-каналах, видно, что стрелявший в Парубия нападающий был одет как курьер службы доставки.