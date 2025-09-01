Вбивство Андрія Парубія: на Хмельниччині затримали підозрюваного, він дав перші показання

На Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві громадсько-політичного діяча, колишнього спікера Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія. Наразі тривають необхідні слідчі дії

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент Зеленський.

За його словами, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

Президент зауважив, що доручив представити суспільству наявну інформацію та наголосив, що всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані.

Подробиці затримання

За інформацією міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, ймовірного стрільця було затримано у ніч проти 1 вересня 2025 року на Хмельниччині.

"Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі", - зазначив Клименко.

Протягом 24 годин з моменту нападу вдалося вийти на прямий слід підозрюваного, а протягом 36 годин — затримати, додали в СБУ.

Там пообіцяли додатково проінформувати про подальший перебіг розслідування.

Перші показання підозрюваного

Володимир Зеленський повідомив, що говорив з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Він доповів про подальші процесуальні кроки щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

"Є перші показання підозрюваного. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства. Вся команда правоохоронців, працівники прокуратури продовжують працювати цілодобово", - зазначив президент.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?

У Львові 30 серпня вбили Андрія Парубія — колишнього голову Верховної Ради України та чинного народного депутата.

Невідомий чоловік здійснив орієнтовно 8 пострілів у політика з вогнепальної короткоствольної зброї, внаслідок яких політик загинув на місці.

Нападник втік, а у Львові ввели спеціальну операцію "Сирена".

На відео з моментом нападу, яке поширили у Telegram-каналах, видно, що нападник, який стріляв у Парубія, був одягнений як кур'єр служби доставки.