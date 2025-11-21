Запланована подія 2

Читати українською

Убытки и потребности в восстановлении Украины: правительство и международные партнеры приступили к оценке RDNA5

Алексей Кулеба
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. / Минрозвития общин и территорий

Кабмин, Группа Всемирного банка, Европейская комиссия (ЕК) и ООН начали совместную работу над Пятой быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления Украины — RDNA5. Эта оценка является ключевым инструментом для определения размера ущерба и эффективного направления средств международных партнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Новый отчет обновит данные о последствиях российской агрессии за период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.   Оценка покажет масштаб влияния российской агрессии на каждую сферу - жилье, транспорт, энергетику, промышленность, сельское хозяйство, образование, науку, водоснабжение и водоотведение, - отметил Кулеба.

Масштаб разрушений

Согласно предварительной оценке RDNA4, с начала войны повреждено или разрушено более 236 тысяч домов (это 13% жилого фонда). Однако удары по объектам инфраструктуры продолжаются. Только с августа по объектам «Укрзализныци» нанесено более 300 ударов, а с начала 2025 года — более 800. Больше всего страдают прифронтовые регионы, на которые приходится около 82% всего задокументированного ущерба. Число поврежденных и уничтоженных энергетических объектов за 2025 год возросло примерно на 70%.

Новый подход RDNA5

В этом году отчет RDNA5 будет включать стратегические элементы, в частности комплексное восстановление пострадавших общин. Это существенный переход от объектного восстановления к целостному, комплексному подходу.

Впервые вместе с классической оценкой ущерба будет проведена предварительная оценка комплексного восстановления населенных пунктов. Ожидается, что финальный отчет RDNA5 будет представлен в феврале 2026 года.

Напомним, в мае по оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук