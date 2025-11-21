Запланована подія 2

Збитки та потреби у відновленні Україні: уряд і міжнародні партнери розпочали роботу над оцінкою RDNA5

Олексій Кулеба
Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. / Мінрозвитку громад і територій

Кабмін, Група Світового банку, Європейська комісія (ЄК) та ООН розпочали спільну роботу над П’ятою швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення України — RDNA5. Ця оцінка є ключовим інструментом для визначення розміру збитків та ефективного спрямування коштів міжнародних партнерів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Новий звіт оновить дані про наслідки російської агресії за період із 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2025 року.  Оцінка покаже масштаб впливу російської агресії на кожну сферу — житло, транспорт, енергетику, промисловість, сільське господарство, освіту, науку, водопостачання та водовідведення", — зазначив Кулеба.

Масштаб руйнувань

Згідно з попередньою оцінкою RDNA4, від початку війни пошкоджено або зруйновано понад 236 тисяч будинків (це 13% житлового фонду). Проте удари по об'єктах інфраструктури тривають. Лише з серпня по об’єктах «Укрзалізниці» завдано понад 300 ударів, а від початку 2025 року — понад 800. Найбільше страждають прифронтові регіони, на які припадає близько 82% усієї задокументованої шкоди. Кількість пошкоджених і знищених енергетичних об’єктів за 2025 рік зросла приблизно на 70%.

Новий підхід RDNA5

Цього року звіт RDNA5 включатиме стратегічні елементи, зокрема, комплексне відновлення постраждалих громад. Це суттєвий перехід від пооб’єктної відбудови до цілісного, комплексного підходу.

Вперше, разом із класичною оцінкою збитків, буде проведено попередню оцінку комплексного відновлення населених пунктів. Очікується, що фінальний звіт RDNA5 буде презентовано у лютому 2026 року.

Нагадаємо, у травні за оцінками RDNA4, узгодженими з міжнародними партнерами, загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. 

Автор:
Тетяна Ковальчук