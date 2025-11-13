Ударные дроны РФ атаковали Одесщину: повреждена критическая инфраструктура в Арцизе

В ночь на 13 ноября российские войска совершили атаку на город Арциз в Одесской области с помощью ударных беспилотников, в результате чего был поврежден объект критической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

В результате вражеских обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры, а также административное помещение и ремонтные цеха. К счастью, от вражеской атаки никто из людей не пострадал.

На месте происшествия работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции для фиксации и расследования всех обстоятельств преступления.

По фактам совершения военных преступлений при процессуальном руководстве Болградской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в соответствии с частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным ГСЧС Украины в Одесской области, в результате попаданий вспыхнул пожар на объекте транспортной инфраструктуры. К тушению привлекались 3 единицы техники и 16 пожарных.

Фото: ГСЧС

Напомним, в ночь на 4 ноября Измаильский морской порт, ключевой логистический узел на Дунае, подвергся очередной вражеской атаке с применением дронов.