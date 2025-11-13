Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ударні дрони РФ атакували Одещину: пошкоджено критичну інфраструктуру в Арцизі

дснс
Пошкоджено об'єкт інфраструктури на Одещині після нічної атаки РФ / ДСНС

У ніч на 13 листопада російські війська здійснили атаку на місто Арциз на Одещині за допомогою ударних безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, а також адміністративне приміщення та ремонтні цехи. На щастя, від ворожої атаки ніхто з людей не постраждав.

Наразі на місці події працюють прокурори спільно з працівниками поліції для фіксації та розслідування всіх обставин злочину.

За фактами вчинення воєнних злочинів за процесуального керівництва Болградської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування відповідно до частини 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

За даними ДСНС України в Одеській області, внаслідок влучань спалахнула пожежа на об’єкті транспортної інфраструктури. До гасіння залучались 3 одиниці техніки та 16 вогнеборців.

Фото 2 — Ударні дрони РФ атакували Одещину: пошкоджено критичну інфраструктуру в Арцизі
Фото: ДСНС 
Фото 3 — Ударні дрони РФ атакували Одещину: пошкоджено критичну інфраструктуру в Арцизі
Фото: ДСНС
Фото 4 — Ударні дрони РФ атакували Одещину: пошкоджено критичну інфраструктуру в Арцизі
Фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 4 листопада Ізмаїльський морський порт, ключовий логістичний вузол на Дунаї, зазнав чергової ворожої атаки із застосуванням дронів.

Автор:
Тетяна Бесараб