Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,02

EUR

48,52

+0,19

Наличный курс:

USD

42,08

41,97

EUR

48,85

48,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удары по энергетике могут привести к росту цен на продукты — председатель Ассоциации ритейлеров Украины

продукты в супермаркете
Продукты могут подорожать из-за отключения света / Pexels

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру и связанные с ними плановые и аварийные отключения электроэнергии могут стать одним из факторов роста цен в Украине.

Как сообщает Delo.ua, об этом написал глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в колонке для "Интерфакс-Украина".

По его словам, предприятия вынуждены тратить больше на производство, хранение и логистику, что напрямую влияет на конечную стоимость товаров.

Национальный банк и международные аналитические структуры также отмечают, что энергетические потрясения создают дополнительное инфляционное давление и могут замедлить снижение инфляции.

Как это влияет на рынок:

  • Растут расходы перерабатывающих предприятий, холодильных складов и пекарен – из-за использования генераторов, дизеля и ремонта оборудования;
  • Перебои с энергией замедляют транспортировку и отгрузку, что приводит к локальным дефицитам и кратковременному удорожанию отдельных категорий;
  • Возрастает спрос на генераторы, аккумуляторы, павербанки и лампы, что также влияет на потребительские цены.

Эксперт отмечает, что наиболее чувствительными к колебаниям цен остаются охлажденные продукты, переработанная продукция и свежие овощи и фрукты. В то же время, ритейлеры пытаются удерживать цены благодаря долгосрочным контрактам с производителями и запасам безопасности.

"Большие сети уже подготовились к зиме: запаслись товарами, инвестировали в автономное питание для ключевых торговых точек, расширили ассортимент товаров для подготовки к блекаутам", - отметил Андрей Жук.

По его словам, краткосрочно ситуация контролируемая – цены сдерживаются за счет запасов и гибкой маржи. Однако, если энергетические перебои станут длительными, расходы бизнеса будут расти.

"Однако если отключения станут регулярными и длительными, эти механизмы иссякнут: будут расти расходы на топливо, логистику, аренду автономных мощностей. В таком случае эти расходы будут неизбежно перекладываться на конечную цену", - резюмировал он.

Напомним, 7 ноября враг нанес новые удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что привело к повреждениям в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В целом отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.

Автор:
Татьяна Гойденко