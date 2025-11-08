Удары по энергетике могут привести к росту цен на продукты — председатель Ассоциации ритейлеров Украины

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру и связанные с ними плановые и аварийные отключения электроэнергии могут стать одним из факторов роста цен в Украине.

Как сообщает Delo.ua, об этом написал глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук в колонке для "Интерфакс-Украина".

По его словам, предприятия вынуждены тратить больше на производство, хранение и логистику, что напрямую влияет на конечную стоимость товаров.

Национальный банк и международные аналитические структуры также отмечают, что энергетические потрясения создают дополнительное инфляционное давление и могут замедлить снижение инфляции.

Как это влияет на рынок:

Растут расходы перерабатывающих предприятий, холодильных складов и пекарен – из-за использования генераторов, дизеля и ремонта оборудования;

Перебои с энергией замедляют транспортировку и отгрузку, что приводит к локальным дефицитам и кратковременному удорожанию отдельных категорий;

Возрастает спрос на генераторы, аккумуляторы, павербанки и лампы, что также влияет на потребительские цены.

Эксперт отмечает, что наиболее чувствительными к колебаниям цен остаются охлажденные продукты, переработанная продукция и свежие овощи и фрукты. В то же время, ритейлеры пытаются удерживать цены благодаря долгосрочным контрактам с производителями и запасам безопасности.

"Большие сети уже подготовились к зиме: запаслись товарами, инвестировали в автономное питание для ключевых торговых точек, расширили ассортимент товаров для подготовки к блекаутам", - отметил Андрей Жук.

По его словам, краткосрочно ситуация контролируемая – цены сдерживаются за счет запасов и гибкой маржи. Однако, если энергетические перебои станут длительными, расходы бизнеса будут расти.

"Однако если отключения станут регулярными и длительными, эти механизмы иссякнут: будут расти расходы на топливо, логистику, аренду автономных мощностей. В таком случае эти расходы будут неизбежно перекладываться на конечную цену", - резюмировал он.

Напомним, 7 ноября враг нанес новые удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, что привело к повреждениям в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В целом отключения света в Украине начались с середины октября после нескольких серий массированных атак по энергетической инфраструктуре.