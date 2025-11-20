Уклонение от НДС на 35 млн грн: шести лицам предприятия-поставщика Минобороны сообщено о подозрении

Бюро экономической безопасности (БЭБ) под руководством Офиса генпрокурора разоблачили группу должностных лиц предприятия – поставщика Министерства обороны Украины, организовавших схему уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах. Более 35 млн грн налогов государство недополучило из-за схем с бестоварными операциями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как действовала схема?

Следствием установлено, что пятеро должностных лиц одного общества (соучредитель, директор и бухгалтеры), действуя по предварительному сговору, организовали фиктивные операции и искусственно формировали налоговый кредит с целью уклонения от НДС.

Эти лица в 2022–2024 годах систематически отражали в отчетности операции по приобретению товаров и услуг, которые фактически не производились. Такой способ позволял незаконно включать в налоговые декларации несуществующий налоговый кредит и, соответственно, уменьшать сумму НДС к уплате. В результате этих действий бюджет недополучил почти 27 млн грн.

Отдельно документировано, что руководитель другого предприятия также завысил сумму налогового кредита в отчетности за ноябрь 2023 года, используя бестоварные операции. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, уклонение с его стороны составляет более 8,3 млн. грн НДС.

Досудебное расследование продолжается. Его осуществляют следователи БЭБ по оперативному сопровождению Департамента стратегических расследований.

Подозреваемым инкриминированы уголовные правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи 27, частью 3 статьи 212 и частью 2 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Напомним, САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему в оборонной сфере, из-за которой государство потеряло более 246 миллионов гривен.