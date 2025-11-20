Ухилення від ПДВ на 35 млн грн: шістьом особам підприємства-постачальника Міноборони повідомлено про підозру

Бюро економічної безпеки (БЕБ) під керівництвом Офісу генпрокурора викрили групу службових осіб підприємства – постачальника Міністерства оборони України, які організували схему ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах. Понад 35 млн грн податків держава недоотримала через схеми з безтоварними операціями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як діяла схема?

Слідством встановлено, що п’ятеро службових осіб одного товариства (співзасновник, директор та бухгалтери), діючи за попередньою змовою, організували фіктивні операції та штучно формували податковий кредит з метою ухилення від сплати ПДВ.

Ці особи у 2022–2024 роках систематично відображали у звітності операції з придбання товарів і послуг, які фактично не здійснювалися. Такий спосіб дозволяв незаконно включати до податкових декларацій неіснуючий податковий кредит і, відповідно, зменшувати суму ПДВ до сплати. Внаслідок цих дій, бюджет недоотримав майже 27 млн грн.

Окремо задокументовано, що керівник іншого підприємства також завищив суму податкового кредиту у звітності за листопад 2023 року, використовуючи безтоварні операції. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, ухилення з його боку становить понад 8,3 млн грн ПДВ.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі БЕБ за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань.

Підозрюваним інкриміновано кримінальні правопорушення, передбачені частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 212 та частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Нагадаємо, САП і НАБУ викрили масштабну корупційну схему в оборонній сфері, через яку держава втратила понад 246 мільйонів гривень.