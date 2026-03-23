Украина договорилась об импорте газа из Мозамбика / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу возможности поставки газа в Украину и противодействия вызовам безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Обсудили возможности поставки газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с Президентом Мозамбика Даниелем Шапу. Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов", - говорится в сообщении.

Украина выразила заинтересованность в дополнительных поставках энергоресурсов, а Мозамбик в использовании украинского опыта и технологий для усиления внутренней безопасности и защиты населения от террористических угроз.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели перспективы сотрудничества в области цифровизации и продовольственной безопасности. По итогам встречи было договорено, что украинские и мозамбикские команды будут работать совместно для реализации согласованных инициатив.

Украина вынуждена увеличить импорт газа после того, как Россия повредила ее газодобывающую инфраструктуру, и уже начала закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к следующему отопительному сезону.

Автор:
Татьяна Гойденко