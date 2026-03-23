Україна домовилася про імпорт газу з Мозамбіку

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Мозамбіку Даніелем Шапу можливості постачання газу в Україну та протидії безпековим викликам.

"Обговорили можливості постачання газу в Україну та можливості протидії безпековим викликам з Президентом Мозамбіку Даніелем Шапу. Україна зацікавлена в додатковому постачанні енергоресурсів", - йдеться у повідомленні.

Україна висловила зацікавленість у додаткових постачаннях енергоресурсів, а Мозамбік — у використанні українського досвіду та технологій для посилення внутрішньої безпеки та захисту населення від терористичних загроз.

Під час переговорів сторони також розглянули перспективи співпраці у сферах цифровізації та продовольчої безпеки. За підсумками зустрічі домовлено, що українські та мозамбіцькі команди працюватимуть спільно для реалізації узгоджених ініціатив.

Додамо, Україна змушена збільшити імпорт газу після того, як Росія пошкодила її газовидобувну інфраструктуру, та вже почала закачувати газ до підземних сховищ, готуючись до наступного опалювального сезону.