Украина уменьшила экспорт сахара до 580 тыс. тонн в маркетинговом году 2024/25

32% производимого сахара ушло на экспорт / Depositphotos

Национальная ассоциация сахарников Украины обнародовала итоги маркетингового года 2024/25, завершившегося 31 августа. В этот период Украина экспортировала 580 тыс. тонн сахара, что составляет 32% от общего производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Национальной ассоциации сахарников Украины.

Показатель экспорта на 16% меньше, чем в прошлом маркетинговом году, когда на внешние рынки было направлено 692 тыс. тонн.

Из общего экспорта 2024/25МР 17% пришлось на страны ЕС, в то время как 83% — на мировой рынок. Для сравнения, в 2023/24МГ соотношение составляло 77% ЕС и 23% мировой рынок.

Среди основных импортеров украинского сахара в 2024/25МГ:

  • ЕС – 17% (из них 59% в Болгарию);
  • Турция - 14%;
  • Ливия – 10%;
  • Северная Македония – 8%;
  • Ливан - 5%;
  • Сомали - 5%.

Аграрии Украины уже начали сбор сахарной свеклы для сезона 2025/26. Уточненные площади до уборки составляют 198 тыс. га, а прогноз производства сахара – 1,5 млн тонн.

В ассоциации отмечается, что сахарная отрасль остается стратегически важной частью аграрной экономики Украины, обеспечивая значительный вклад в экспортные поступления, поддержку занятости в сельской местности и глобальную продовольственную безопасность.

Отметим, что из-за ограничений со стороны ЕС аграрии Украины сократили площади под сахарной свеклой на 15%.

Автор:
Татьяна Гойденко