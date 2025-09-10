Запланована подія 2

Новини
Україна експортувала 580 тис. тон цукру у маркетинговому році 2024/25

цукор
32% виробленого цукру пішло на експорт / Depositphotos

Національна асоціація цукровиків України оприлюднила підсумки маркетингового року 2024/25, який завершився 31 серпня. Протягом цього періоду Україна експортувала 580 тис. тон цукру, що становить 32% від загального виробництва.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Національної асоціація цукровиків України.

Показник експорту на 16% менший, ніж у попередньому маркетинговому році, коли на зовнішні ринки було спрямовано 692 тис. тон.

Із загального експорту 2024/25МР 17% припало на країни ЄС, тоді як 83% — на світовий ринок. Для порівняння, у 2023/24МР співвідношення складало 77% ЄС і 23% — світовий ринок.

Серед основних імпортерів українського цукру у 2024/25МР:

  • ЄС — 17% (з них 59% в Болгарію);
  • Туреччина — 14%;
  • Лівія — 10%;
  • Північна Македонія — 8%;
  • Ліван — 5%;
  • Сомалі — 5%.

Аграрії України вже розпочали збирання цукрового буряку для сезону 2025/26. Уточнені площі до збирання становлять 198 тис. га, а прогноз виробництва цукру — 1,5 млн тон.

В асоціації зазначають, що цукрова галузь залишається стратегічно важливою частиною аграрної економіки України, забезпечуючи значний внесок в експортні надходження, підтримку зайнятості у сільській місцевості та глобальну продовольчу безпеку.

Зауважимо, що через обмеження з боку ЄС аграрії України скоротили площі під цукровим буряком на 15%.

Автор:
Тетяна Гойденко