Украина готовит новые правила управления отходами по нормам ЕС

В Украине приступили к подготовке нового законопроекта об управлении отходами добывающей промышленности. Документ должен адаптировать украинское законодательство к требованиям Директивы 2006/21/ЕС и установить четкие правила отрасли.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

В Украине готовят новые правила для отходов

Подготовку законопроекта и дальнейшие шаги по его разработке обсудили в ходе экспертной дискуссии с участием представителей государственных органов, бизнеса, общественности и юридического сообщества.

Что предусматривает новый закон

Глава профильного парламентского комитета Олег Бондаренко отметил, что во время подготовки обновленной редакции документа основным ориентиром должен быть максимально точный перенос положений Директивы 2006/21/ЕС в украинское законодательство.

По его словам, дополнительные положения не должны усложнять прохождение законопроекта. Он также сообщил, что до принятия специального закона для добывающей промышленности продолжают действовать нормы рамочного Закона "Об управлении отходами".

Заместитель министра экономики и окружающей среды Александр Краснолуцкий подчеркнул, что отсутствие специального закона и наличие правовых коллизий создают трудности как предприятиям, так и государственным органам.

"Будущий закон должен обеспечить выполнение евроинтеграционных обязательств Украины и установить понятные правила отрасли", - отметил он.

По словам руководителя группы экспертов ОО "Прагма" Алены Шулимы, Директива 2006/21/ЕС регулирует обращение с отходами, которые образуются при разведке, добыче, переработке и хранении минеральных ресурсов.

Действующее украинское законодательство, по ее словам, не учитывает все особенности добывающей отрасли. Поэтому планируется ввести специальное регулирование.

Основанием для подготовки новой редакции станет законопроект №12180. Его планируют доработать с учетом замечаний и предложений, ранее предоставленных государственными органами и представителями бизнеса.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Александр Ильков отметил, что принятие закона является частью выполнения обязательств Украины в рамках переговорного раздела 27 по окружающей среде и изменению климата.

Заинтересованные стороны, еще не направлявшие свои предложения в документ, могут подать их Министерству экономики и окружающей среды до 26 сентября 2026 года.

После этого планируется провести дополнительные встречи с государственными органами и бизнес-ассоциациями, которые уже предоставили свои замечания к законопроекту №12180.

По итогам консультаций подготовленную редакцию вынесут на обсуждение с заинтересованными сторонами или общественное обсуждение Министерства экономики и окружающей среды.

Представить законопроект в Верховную Раду планируют до конца декабря 2026 года.